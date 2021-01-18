«Динамо» окончательно добило «Зенит-Казань». Команда Алекно выглядит беспомощной

Шесть поражений в семи матчах — это уже не похоже на временные трудности.

Суперлига-Париматч

18-й тур

«Зенит-Казань» — «Динамо» (Москва) — 0:3 (22:25, 24:26, 18:25)

«Зенит-Казань»: Нгапет (14), Беднож (13), Михайлов (8).

«Динамо» М: Шкулявичус (16), Подлесных (9), Деру (8).

В такой яме в эпоху Алекно казанский «Зенит» не был никогда. Четыре поражения в пяти играх случались, но вот шесть в семи — это что-то новое. За три дня один из самых титулованных клубов мира дважды был бит «Динамо». «Динамо», которое проиграло «Зениту» 19 предыдущих игр подряд. «Динамо», которое было без лидера атак Цветана Соколова (болгарин уехал в расположение сборной). Дома. 1:3, 0:3.

Словно подменили

После пятничной игры с москвичами (1:3) Алекно, который обычно горой за свою команду, не стеснялся в выражениях. Особенно досталось поляку Бедножу. «Играет отвратительно! Не знаю, что с ним случилось. С таким игроком мы ничего не выиграем». Бартош, к слову, в том матче реализовал лишь две атаки из 12. Это в принципе очень слабо, а уж для легионера, в котором в потенциале видят звезду — просто ужасные цифры.

Другое дело, что сейчас у «Зенита» абсолютно надежных игроков в составе просто нет. Плывет то один, то другой. Даже всегда железный Макс Михайлов во второй игре, которая прошла в воскресенье, расклеился — супернападающий в 19 атаках забил шесть мячей. Его 32% реализации — самый низкий показатель в команде.

Казань после декабрьского тура Лиги чемпионов в Берлине словно подменили. На тот момент «Зенит» был лидером чемпионата, главным претендентом на Кубок России и вообще, как обычно, фаворитом всего. Теперь же мы видим абсолютно разобранный коллектив, который даже сам не верит, что способен побеждать.

Шкулявичус заставил забыть о Соколове

Как выходить из такого кризиса — непонятно. А уже маячит развязка сезона. До конца регулярного чемпионата Казани осталось провести всего семь матчей. И следующий — с петербургским «Зенитом». Который в субботу провел шикарнейшую игру в Новосибирске. Клюка и Полетаев выдали удивительный матч, у Егора фантастические 78% реализации, а у Виктора вообще 83. Если эта сладкая парочка покажет хотя бы что-то похожее в следующем матче, у Михайлова и Ко шансов не будет.

Отдельных слов заслуживает «Динамо». Москвичи — безусловные лидеры чемпионата по потерянным очкам. Однако, накануне спаренных матчей с Казанью, едва ли хоть кто-то мог поставить на шесть очков команды Константина Брянского. Дело в том, что главная звезда клуба Цветан Соколов, устроивший настоящее шоу в финале Кубка России, уехал в болгарскую сборную (и, к слову, помог ей отобраться на Евро-2021). Казалось, без него бело-голубым в атаке будет очень туго. Однако резервный диагональный Романас Шкулявичус, в этом сезоне по понятным причинам играющий крайне мало, в первой игре за два сета наколотил 14 мячей в 19 атаках! Во втором матче он тоже был хорош — 16 очков с 57% реализации. И такие парни сидят на замене!

У «Динамо» вообще никто не выпадал. Все на своем уровне. А он у такого состава очень высокий. Прибавил Илья Власов, о потенциале которого говорили много лет. Но главный мотор — связующий Павел Панков. Он убивает подачами, спасает уходящие мячи ногами, совершенно не стесняется рисковать в передачах и заряжает команду мощными эмоциями. Москвичи сейчас на кураже. Такой яркой и уверенной в себе банды у них не было, наверное, с золотого сезона 2008.

Другое дело, что все самое важное в этом волейбольном году еще впереди. И к апрелю может многое измениться.