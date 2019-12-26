Женский «Локомотив» завоевал бронзу Кубка России

Женский «Локомотив» одержал победу над «Уралочкой-НТМК» (3:1) в матче за третье место в Кубке России.

Для волейболисток калининградского «Локомотива» медали Кубка России стали первыми в истории клуба.

Кубок России. Женщины

Матч за 3-е место

«Уралочка-НТМК» (Россия) — «Локомотив К» (Россия) — 1:3 (19:25, 25:22, 14:25, 18:25)

В финале Кубка России-2019 сыграют московское и казанское «Динамо». Встреча пройдет в Казани.