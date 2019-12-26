Женский «Локомотив» завоевал бронзу Кубка России
17:50
Женский «Локомотив» одержал победу над «Уралочкой-НТМК» (3:1) в матче за третье место в Кубке России.
Для волейболисток калининградского «Локомотива» медали Кубка России стали первыми в истории клуба.
Кубок России. Женщины
Матч за 3-е место
«Уралочка-НТМК» (Россия) — «Локомотив К» (Россия) — 1:3 (19:25, 25:22, 14:25, 18:25)
В финале Кубка России-2019 сыграют московское и казанское «Динамо». Встреча пройдет в Казани.
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