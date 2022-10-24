Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 21:12

«Зенит» из Санкт-Петербурга победил новосибирский «Локомотив»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

«Зенит» из Санкт-Петербурга победил новосибирский «Локомотив» в матче 5-го тура мужской волейбольной суперлиги.

Питерцы выиграли на своей площадке в трех сетах.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

5-й тур

Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Динамо М (Москва) — 0:3 (18:25, 26:28, 15:25)

24 октября.

Белогорье (Белгород) — Нова (Новокуйбышевск) — 3:0 (36:34, 25:18, 25:20)

24 октября.

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Локомотив (Новосибирск) — 3:0, 25:20, 25:20, 27:25

24 октября.

ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Локомотив (Новосибирск)
1
2
Читайте также
ISU выделил 200 тысяч франков Украине, но не может найти место для ЧМ
Хабиб Нурмагомедов заявил, что драка его брата с Чимаевым никого не красит
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Урал» переиграл «АСК» в первом домашнем матче мужской Суперлиги
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости