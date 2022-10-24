«Зенит» из Санкт-Петербурга победил новосибирский «Локомотив»
«Зенит» из Санкт-Петербурга победил новосибирский «Локомотив» в матче 5-го тура мужской волейбольной суперлиги.
Питерцы выиграли на своей площадке в трех сетах.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
5-й тур
Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Динамо М (Москва) — 0:3 (18:25, 26:28, 15:25)
24 октября.
Белогорье (Белгород) — Нова (Новокуйбышевск) — 3:0 (36:34, 25:18, 25:20)
24 октября.
Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Локомотив (Новосибирск) — 3:0, 25:20, 25:20, 27:25
24 октября.
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