Легионер «Зенита» Андерсон рассказал, как в Америке отреагировали на его переезд в Россию

Американский волейболист, нападающий петербургского «Зенита» Мэттью Андерсон рассказал о реакции соотечественников на его решение выступать в России.

«Отношение, как и везде: одни счастливы, другие разочарованы и не понимают моего решения. Но все эти люди не моя семья и не мои друзья. Пусть продолжают говорить», — приводит «Чемпионат» слова 35-летнего спортсмена.

Андерсон стал игроком «Зенита» в сентябре 2022 года. Ранее он выступал за итальянскую «Перуджу», а также сборную США, в составе которой стал бронзовым призером Олимпиады в 2016 году и чемпионата мира в 2018 году.