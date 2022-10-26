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Сегодня, 16:19

Легионер «Зенита» Андерсон рассказал, как в Америке отреагировали на его переезд в Россию

Алина Савинова
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Американский волейболист, нападающий петербургского «Зенита» Мэттью Андерсон рассказал о реакции соотечественников на его решение выступать в России.

«Отношение, как и везде: одни счастливы, другие разочарованы и не понимают моего решения. Но все эти люди не моя семья и не мои друзья. Пусть продолжают говорить», — приводит «Чемпионат» слова 35-летнего спортсмена.

Андерсон стал игроком «Зенита» в сентябре 2022 года. Ранее он выступал за итальянскую «Перуджу», а также сборную США, в составе которой стал бронзовым призером Олимпиады в 2016 году и чемпионата мира в 2018 году.

Источник: https://www.championat.com/other/news-4868425-v-amerike-ne-vse-ponimayut-moyo-reshenie-mettyu-anderson-o-perehode-v-rossijskij-klub.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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