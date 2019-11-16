«Заречье-Одинцово» уступило «Динамо-Метар»

В рамках 5-го тура женской суперлиги «Заречье-Одинцово» уступило в трех сетах «Динамо-Метар». Ранее появлялась информация, что игрокам и персоналу команды из Челябинска на несколько месяцев задерживают зарплату.

Волейбол

Россия. Женщины. Суперлига

5-й тур

Минчанка (Минск) — Енисей (Красноярск) — 3:2 (18:25, 25:20, 23:25, 25:21, 15:9)

16 ноября.

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Динамо-Казань (Казань) — 3:0 (25:20, 25:21, 25:22)

16 ноября.

Динамо М (Москва) — Локомотив К (Калининградская область) — 0:3 (22:25, 24:26, 22:25)

16 ноября.

Заречье-Одинцово (Московская область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 0:3 (22:25, 20:25, 21:25)

16 ноября.