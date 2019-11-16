«Заречье-Одинцово» уступило «Динамо-Метар»
19:41
В рамках 5-го тура женской суперлиги «Заречье-Одинцово» уступило в трех сетах «Динамо-Метар». Ранее появлялась информация, что игрокам и персоналу команды из Челябинска на несколько месяцев задерживают зарплату.
Волейбол
Россия. Женщины. Суперлига
5-й тур
Минчанка (Минск) — Енисей (Красноярск) — 3:2 (18:25, 25:20, 23:25, 25:21, 15:9)
16 ноября.
Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Динамо-Казань (Казань) — 3:0 (25:20, 25:21, 25:22)
16 ноября.
Динамо М (Москва) — Локомотив К (Калининградская область) — 0:3 (22:25, 24:26, 22:25)
16 ноября.
Заречье-Одинцово (Московская область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 0:3 (22:25, 20:25, 21:25)
16 ноября.
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...