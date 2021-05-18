Связующий сборной Сербии стал игроком «Динамо-ЛО»
10:27
Связующий сборной Сербии Никола Йовович подписал контракт с российским клубом «Динамо-ЛО», сообщает сайт команды 18 мая.
Сезон-2018/19 Никола провел в уфимском «Урале», а в «Динамо-ЛО» перешел из французской «Тулузы».
С 2013 года — связующий сборной Сербии. Бронзовый призер чемпионата Европы (2017), победитель Мировой лиги (2016). Действующий чемпион Европы (2019).
Дополнительная информация:
https://vc-dynamo.ru/news/nikola-jovovich-svyazuyushhij-dinamo-lo/
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю