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Связующий сборной Сербии стал игроком «Динамо-ЛО»

10:27

Связующий сборной Сербии Никола Йовович подписал контракт с российским клубом «Динамо-ЛО», сообщает сайт команды 18 мая.

Сезон-2018/19 Никола провел в уфимском «Урале», а в «Динамо-ЛО» перешел из французской «Тулузы».

С 2013 года — связующий сборной Сербии. Бронзовый призер чемпионата Европы (2017), победитель Мировой лиги (2016). Действующий чемпион Европы (2019).

Дополнительная информация:

https://vc-dynamo.ru/news/nikola-jovovich-svyazuyushhij-dinamo-lo/

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