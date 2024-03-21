При обстреле Белгорода получил повреждения спортивный комплекс «Белогорья»

Здание «Белгород-Арены» получило повреждения в результате обстрела в Белгороде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора учреждения Юрия Черникова.

Утром на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. Как сообщили в Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО.

«Белгород-Арена» является домашней площадкой для волейбольного «Белогорья», который выступает в Суперлиге.