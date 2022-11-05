«Минчанка» выиграла у краснодарского «Динамо»
«Минчанка» одержала победу над краснодарским «Динамо» в матче женской волейбольной суперлиги.
Встреча 6-го тура чемпионата России завершилась со счетом 3:0 по сетам.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
6-й тур
Локомотив К (Калининградская область) — Протон (Саратов) — 3:1 (27:25, 19:25, 25:22, 25:19)
Минчанка (Минск) — Динамо Кр (Краснодар) — 3:0 (25:21, 25:16, 25:17)
Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Тулица (Тульская область) — 0:3 (24:26, 23:25, 23:25)
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