Казанский «Зенит» подписал контракт с доигровщиком сборной Польши Бартошем Бедножем, сообщает официальный сайт клуба.

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Наш первый новичок — доигровщик @bednii ??



Ждем результативной, яркой игры и множества побед в составе нашего клуба?#МыЗенитКазань pic.twitter.com/EUsZlRLjTn — Зенит-Казань?? (@volleyzenit) April 30, 2020

25-летний Беднож — уроженец города Забже. Свою профессиональную карьеру он начал в «Ченстохове» (2013/14), после чего выступал в польских клубах «Ольштын» (2014-2016) и «Скра» (2016-2018). В составе «Скры» он завоевал «золото» чемпионата страны (2018) и Суперкубок Польши (2017), став MVP матча с «Заксой».

Предыдущие два сезона стали первыми в карьере Бедножа, которые он провел за рубежом: Бартош защищал цвета итальянской «Модены», с которой взял Суперкубок Италии-2018. За эту команду также выступал Мэттью Андерсон. В минувшем сезоне Беднож набрал 301 очко в 20 матчах и стал вторым по результативности игроком команды после диагонального Ивана Зайцева.

В 2015 году Беднож был вызван во вторую сборную Польши, с которой выиграл «бронзу» Евролиги. В составе национальной сборной он завоевал «бронзу» Лиги наций-2019, попав в символическую сборную «Финала шести» в Чикаго.