Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Россия

Доигровщица Шевчук покидает «Енисей

11:53
Теги:

Доигровщица Валерия Шевчук покидает «Енисей» в связи с окончанием срока аренды, сообщает официальный сайт кулба.

В красноярский коллектив она пришла в середине минувшего сезона из калининградского «Локомотива» на правах аренды. За «Енисей» во второй части сезона волейболистка провела 5 матчей и набрала 46 очков.

Дополнительная информация:

http://www.vc-enisey.ru/

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир