Доигровщица Шевчук покидает «Енисей

Доигровщица Валерия Шевчук покидает «Енисей» в связи с окончанием срока аренды, сообщает официальный сайт кулба.

В красноярский коллектив она пришла в середине минувшего сезона из калининградского «Локомотива» на правах аренды. За «Енисей» во второй части сезона волейболистка провела 5 матчей и набрала 46 очков.