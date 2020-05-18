Доигровщица Шевчук покидает «Енисей
11:53
Доигровщица Валерия Шевчук покидает «Енисей» в связи с окончанием срока аренды, сообщает официальный сайт кулба.
В красноярский коллектив она пришла в середине минувшего сезона из калининградского «Локомотива» на правах аренды. За «Енисей» во второй части сезона волейболистка провела 5 матчей и набрала 46 очков.
? Доигровщица Валерия Шевчук покидает «Енисей» в связи с окончанием срока аренды.— vcenisey (@vcenisey1) May 18, 2020
?? Волейбольный клуб «Енисей» благодарит Валерию и желает дальнейших успехов! pic.twitter.com/Y8JH5HqDm3
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