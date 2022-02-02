«По регламенту делегация не должна превышать 25 человек, а выдали 12 виз». Гендиректор «Динамо» о матче с «Дуклой»

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев прокомментировал «СЭ» ситуацию с отказом в выдаче виз для въезда в Чехию ряду членов тренерского штаба команды, из-за которой бело-голубые пропустят матч женской Лиги чемпионов против «Дуклы».

— Мы в строгом соответствии со всеми правилами и нормами ЕКВ и посольства Чехии в Москве получили приглашение от команды «Дукла» и подали документы на получение виз, — рассказал Зиничев. — В следующие несколько дней стали появляться первые тревожные симптомы — разным моим сотрудникам стали звонить представители консульства и заявлять, что вообще не дадут разрешения на въезд, потому что нас слишком много. Хотя всего мы запросили у чехов 17 виз, а по регламенту ЕКВ, на этом этапе турнира делегация не должна превышать 25 человек.

В прошлую пятницу нам вернули паспорта — визы получили только 12 человек из заявленных 17, отказали старшему тренеру, тренеру, тренеру-статистику, врачу и массажисту. Причиной отказов было указано «отсутствие оснований для въезда» в страну. При этом тем, кому визы одобрили, их выдали на разный срок — кому-то на три дня, кому-то на месяц, кому-то на два года. При том, что письмо с приглашением было одно на всех. Такое чувство, что это какая-то спланированная акция.

Напомним, что Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) отказалась переносить матч «Дуклы» и «Динамо», российскому клубу будет засчитано техническое поражение.

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