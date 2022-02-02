Волейбол
Еврокубки
Новости
Лига чемпионов (М) Лига чемпионов (Ж) Кубок ЕКВ (М) Кубок ЕКВ (Ж) Кубок вызова (мужчины)
Кубок вызова (женщины)
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Волейбол
Еврокубки

Сегодня, 14:50

«По регламенту делегация не должна превышать 25 человек, а выдали 12 виз». Гендиректор «Динамо» о матче с «Дуклой»

Гендиректор «Динамо» высказался о ситуации с отказом в выдаче виз для въезда в Чехию
Антон Бабошин
Корреспондент

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев прокомментировал «СЭ» ситуацию с отказом в выдаче виз для въезда в Чехию ряду членов тренерского штаба команды, из-за которой бело-голубые пропустят матч женской Лиги чемпионов против «Дуклы».

— Мы в строгом соответствии со всеми правилами и нормами ЕКВ и посольства Чехии в Москве получили приглашение от команды «Дукла» и подали документы на получение виз, — рассказал Зиничев. — В следующие несколько дней стали появляться первые тревожные симптомы — разным моим сотрудникам стали звонить представители консульства и заявлять, что вообще не дадут разрешения на въезд, потому что нас слишком много. Хотя всего мы запросили у чехов 17 виз, а по регламенту ЕКВ, на этом этапе турнира делегация не должна превышать 25 человек.

В прошлую пятницу нам вернули паспорта — визы получили только 12 человек из заявленных 17, отказали старшему тренеру, тренеру, тренеру-статистику, врачу и массажисту. Причиной отказов было указано «отсутствие оснований для въезда» в страну. При этом тем, кому визы одобрили, их выдали на разный срок — кому-то на три дня, кому-то на месяц, кому-то на два года. При том, что письмо с приглашением было одно на всех. Такое чувство, что это какая-то спланированная акция.

Напомним, что Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) отказалась переносить матч «Дуклы» и «Динамо», российскому клубу будет засчитано техническое поражение.

Дичь в Лиге чемпионов. Российский клуб вылетает из турнира решением чешских дипломатов

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
8
2
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Еще один пример недружественного отношения». В «Динамо» недовольны поведением властей Чехии и ЕКВ
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости