У звезды «Ростова» Норманна роман с русской моделью. Ее сравнивают с эффектной девушкой Роналду

Возлюбленную Матиаса зовут Виолетта Грачева, у нее привлекательный Instagram.

Норманн выступает в РПЛ почти два года. Талантливый хавбек перешел в «Ростов» из скромного «Брайтона» и быстро освоился в России. Теперь он основной игрок сборной Норвегии и самый ценный актив в команде Валерия Карпина. На 24-летнего Матиаса вновь обратили внимание в Англии, да и сам полузащитник вроде бы не против уехать. Учитывая, что его сердце занято, то тосковать ему точно не придется. Особенно, когда рядом с ним такая спутница, как Виолетта.

В Сети пишут, что девушка родом из Ростова-на-Дону. Виолетта старше Норманна на четыре года и работает моделью.

Впервые пара появилась публично в марте прошлого года на матче против ЦСКА (3:2). Тогда Матиас восстанавливался от травмы и наблюдал за футболом на трибуне вместе с Виолеттой. С чувством юмора у нее, кстати, полный порядок.

В 2019-м Норманн познакомил девушку со своей семьей в Норвегии. Они вместе отпраздновали там Рождество и Новый год.

Сторис Виолетты. Фото Instagram

Виолетта помешана на фитнесе. У нее рельефный пресс и подтянутая фигура. Россиянка не пропускает тренировки и следит за правильным питанием.

А еще она любит читать.

Во время весеннего карантина девушка помогала Матиасу скрасить скучные дни TikTok.

Норманн комментирует и лайкает почти все новые фотографии Виолетты. «Скучаю», — оставил комментарий полузащитник дончан под одним из последних постов девушки в купальнике. «Люблю тебя», — последовал ответ от нее.

Виолеттой восхищаются подписчики, отмечая ее роскошные формы. Кто-то даже сравнивает ее cо второй половинкой Роналду — Джорджиной Родригес.