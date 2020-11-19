Модель Playboy оценила размер Дзюбы после просмотра интимного видео

Актриса и модель Playboy Мария Лиман прокомментировала интим-видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы, которое попало в интернет.

— Первые эмоции были: «Вау, ни фига себе, как оно вообще попало в Интернет?» еще подумала: «Хороший, в принципе, у него там размер!» Обидно, что он в этом видео не кончил — по крайней мере, в той серии, которую я видела. Видно, процесс кто-то прервал, либо недостаточно подкинул уголька.

Вторая мысль: у него там родимое пятно? На самом деле, движение языком было не очень сексуальным. Я понимаю, на что он намекает, но можно было и постараться в этом плане.