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«Мода августа». Девушка Авербуха актриса Арзамасова выложила фото в одеяле

20:03
Елизавета Арзамасова. Фото instagram.com
Елизавета Арзамасова. Фото instagram.com
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Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала в Instagram фотографию в одеяле.

«Мода одного августа. Последние летние дни в Латвии часто бывают прохладными и ветреными, хоть и солнечными. Ну а мы проводили целый день под открытым небом. Снимали кино. Малыми, но отважными силами. Илона принесла из дома одеяла, и мы с быстро в них завернулись. Получилось и тепло, и круто! И есть, о чем вспомнить с благодарностью за заботу», — написала в Instagram Арзамасова.

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