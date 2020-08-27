«Мода августа». Девушка Авербуха актриса Арзамасова выложила фото в одеяле

Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала в Instagram фотографию в одеяле.

«Мода одного августа. Последние летние дни в Латвии часто бывают прохладными и ветреными, хоть и солнечными. Ну а мы проводили целый день под открытым небом. Снимали кино. Малыми, но отважными силами. Илона принесла из дома одеяла, и мы с быстро в них завернулись. Получилось и тепло, и круто! И есть, о чем вспомнить с благодарностью за заботу», — написала в Instagram Арзамасова.