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Сегодня, 12:00

Канадская хоккеистка Демайтер показала откровенное фото в белом лифчике, едва сдерживающем грудь

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Микайла Демайтер.
Фото Соцсети

Канадская хоккеистка Микайла Демайтер опубликовала новое фото у себя в соцсетях.

Спортсменка выложила фотографию в белом лифчике и короткой зеленой юбке.

«Мексика — потрясающая страна, но, кажется, я здесь — главная достопримечательность», — подписала пост хоккеистка.

Микайла Демайтер. Фото Соцсети
Микайла Демайтер.
Фото Соцсети

Демайтер выступала за «Блюуотер Хокс» на позиции вратаря. В апреле 2019 года она завершила карьеру и решила заняться модельным бизнесом.

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