Канадская хоккеистка Демайтер показала откровенное фото в белом лифчике, едва сдерживающем грудь

Канадская хоккеистка Микайла Демайтер опубликовала новое фото у себя в соцсетях.

Спортсменка выложила фотографию в белом лифчике и короткой зеленой юбке.

«Мексика — потрясающая страна, но, кажется, я здесь — главная достопримечательность», — подписала пост хоккеистка.

Микайла Демайтер. Фото Соцсети

Демайтер выступала за «Блюуотер Хокс» на позиции вратаря. В апреле 2019 года она завершила карьеру и решила заняться модельным бизнесом.