Журналистка, которую просили показать грудь, ярко станцевала на концерте Джанни Моранди

Итальянская телеведущая Sky Sports и DAZN Дилетта Леотта, которую фанаты просили показать грудь, в соцсетях опубликовала новый пост.

Девушка выложила видео, на котором она зажигательно танцует на концерте Джанни Моранди.

Также Леотта опуликовала снимок с 77-летним музыкантом.

Джанни Моранди и Дилетта Леотта. Фото Соцсети

Джанни Моранди — это итальянский певец и музыкант, который на пике популярности поп-музыки из Италии собирал в СССР полные стадионы. Его самая известная песня — «Andavo a cento all'ora», она и сделала его известным.

Напомним, что осенью 2019 года болельщики «Наполи» просили Дилетту показать грудь во время матча 6-го тура чемпионата Италии с «Брешиа» (2:1), на что девушка ответила отказом.

30-летняя журналистка работает на матчах серии А для стримингового сервиса DAZN с 2018 года. Она освещает матчи серии А и Кубка Италии. Леотта также является ведущей на радио 105 Take Away.