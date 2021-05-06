Итальянская биатлонистка Вирер показала фото в обтягивающем платье на кухне

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала новый пост в Instagram.

На фото 31-летняя спортсменка стоит на кухне в черном платье.

«Легкий и хороший обед», — подписала фото Вирер.

Вирер является двукратной бронзовой призеркой Олимпиады, трехкратной чемпионкой мира, а также двукратной обладательницей Кубка мира.