Жена Зобнина посвятила трогательный пост мужу

Рамина Зобнина, супруга полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина, опубликовала трогательный пост в Instagram.

«Свое будущее я начала визуализировать лет с 14. В моей голове начала прорисовываться картина. На ней мой муж и наши дети. Мальчик и девочка (мальчик старший, девочка младшая). И никак иначе, я четко это чувствовала.

С 14 лет, шаг за шагом, я шла к этой картине. Было тяжело. Были ошибки, разочарования. Казалось, что все уходит и нужно сменить картину в голове. А потом, ты встречаешь парня и понимаешь, что вот он, тот самый, с кем бы я хотела создать семью, ту самую, как на картине в моей голове. И все сразу встает на свои места. Ты просто идешь за этим человеком, оставляешь дом, образование, уезжаешь с ним в другой город, где нет ни одного знакомого человека и начинаешь жизнь с нуля. Ставишь на кон свое будущее.

Эта картина получилась благодаря работе двух людей, и я очень рада, что мой муж помогает мне, а я в свою очередь помогаю ему. Это очень здорово, когда взгляды и планы у двух совершенно посторонних людей совпадают. Работа обречена на успех», - написала Рамина в посте.

С будущей супругой 27-летний Роман Зобнин познакомился в Тольятти. У пары есть сын и дочь.