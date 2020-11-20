«Галина Сергеевна — вы ли это?» Фото актрисы Арзамасовой с оголенным животиком взбудоражило пользователей
15:25
Актриса Елизавета Арзамасова, девушка вице-чемпиона Олимпиады и хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новый пост в Instagram.
Девушка выложила фото в спортивном топе с оголенным животом.
Один из пользователей написал комментарий: «Галина Сергеевна — вы ли это?», вспоминая роль актрисы в известном сериале «Папины дочки», где она играла девочку-отличницу.
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