Дьяченко: «Мне показали правила перевозки, где более 10 пунктов, когда русские могут использовать данную авиалинию»

Теннисистка Виталия Дьяченко подробно рассказала о том, как польская авиакомпания Lott Airlines сняла ее с рейса в Варшаве из-за российского паспорта.

«Сначала даже не хотели разговаривать — просто вернули паспорт и попросили отойти подальше от стойки. И когда я начала требовать письменного подтверждения, позвала менеджеров, мне ничего не смогли предоставить. Только один из сотрудников потом показал со своего телефона правила перевозки компании LOT, где более десяти пунктов, когда русские могут использовать данную авиалинию. Как я поняла, какой-то внутренний документ, поскольку в открытом доступе его не было.

Причем по двум-трем пунктам я проходила. Во-первых, это была деловая поездка: я игрок, еду на соревнования. У меня есть все подтверждения — брони отелей, письма от ITF и WTA. И второй пункт: мой папа — сотрудник ООН, находится в миссии, члены семьи этой миссии также могут перемещаться. Им, наоборот, должны помогать в этом, а не мешать», — приводит слова Дьяченко RT.

24 апреля Дьяченко написала в соцсетях: «Правила авиакомпании — запретить летать русским рейсами Lott Airlines. У меня были все письма поддержки от WTA, ITF, но в современном мире это ничего не меняет для реальности».

32-летняя Дьяченко является победительницей 21 турнира под эгидой ITF в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона в 2018 году.