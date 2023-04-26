Дьяченко рассказала о реакции людей на то, что авиакомпания сняла ее с рейса из-за российского паспорта

Российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала, как люди отреагировали на то, что авиакомпания LOT Polish Airlines сняла ее с рейса из-за российского паспорта.

«По поводу реакции общественности — мне сложно говорить за других. Могу отвечать только за себя. Я лично испытала полный шок от происходящего, потому что ничего подобного со мной раньше не случалось. Как всегда, брала билеты заранее, за несколько дней. В Каире был транзит до Варшавы. Если бы знала, то полетела бы по-другому. До начала поездки мне не пришло никакого уведомления о запрете пересечения польской границы», — цитирует Дьяченко RT.

24 апреля Дьяченко написала в соцсетях: «Правила авиакомпании — запретить летать русским рейсами Lott Airlines. У меня были все письма поддержки от WTA, ITF, но в современном мире это ничего не меняет для реальности».

32-летняя Дьяченко является победительницей 21 турнира под эгидой ITF в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона в 2018 году.