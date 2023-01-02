Тарпищев не считает, что Касаткина должна была обыгрывать 102-ю ракетку мира: «Сейчас выиграешь — провалишь AO»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение россиянки Дарьи Касаткиной в первом круге турнира WTA-500 в Аделаиде от Линды Носковой из Чехии (3:6, 7:6 (7:2), 3:6).

«А Касаткина должна была обыгрывать 102-ю ракетку мира? Когда идет подготовка, не надо требовать результата. Все идет на фоне больших нагрузок. Сейчас выиграешь турнир — значит, провалишь Australian Open. Если хороший подготовительный период, большая физическая нагрузка, то спортсмен не должен играть очень здорово», — сказал Тарпищев «СЭ».

Во втором круге турнира в Аделаиде Носкова сыграет с победителем матча Клэр Лью — Присцилла Хон. Спортсменка занимает 102-е место в рейтинге WTA, Касаткина идет на восьмой строчке.

Australian Open пройдет с 16 по 29 января.