Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:55

Тарпищев не считает, что Касаткина должна была обыгрывать 102-ю ракетку мира: «Сейчас выиграешь — провалишь AO»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение россиянки Дарьи Касаткиной в первом круге турнира WTA-500 в Аделаиде от Линды Носковой из Чехии (3:6, 7:6 (7:2), 3:6).

«А Касаткина должна была обыгрывать 102-ю ракетку мира? Когда идет подготовка, не надо требовать результата. Все идет на фоне больших нагрузок. Сейчас выиграешь турнир — значит, провалишь Australian Open. Если хороший подготовительный период, большая физическая нагрузка, то спортсмен не должен играть очень здорово», — сказал Тарпищев «СЭ».

Во втором круге турнира в Аделаиде Носкова сыграет с победителем матча Клэр Лью — Присцилла Хон. Спортсменка занимает 102-е место в рейтинге WTA, Касаткина идет на восьмой строчке.

Australian Open пройдет с 16 по 29 января.

Теннис
Дарья Касаткина
Шамиль Тарпищев
4
Читайте также
Месси, Мбаппе и другие. 10 главных героев 2022 года
Единственный хоккеист мира, выигравший МЧМ трижды. В карьере ему это никак не помогло
Шестеро студентов задержаны после похищения юноши в Москве
Декан ВШЭ анонсировал несколько этапов повышения пенсии в России в 2023 году
Минтруд: страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 4,8%
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский о поражении Касаткиной от 102-й ракетки мира: «Ничего страшного, что нет выдающегося результата»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости