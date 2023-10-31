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Сегодня, 10:40

Свентек — первая теннисистка в XXI веке, повесившая больше 20 баранок в двух сезонах подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек повесила баранку Маркете Вондроушовой в стартовом матче Итогового турнира WTA — 7:6 (7:3), 6:0.

В 2023 году полька выиграла со счетом 6:0 21 сет, а в прошлом — 22 сета. Как сообщает Opta, 22-летняя Свентек — первая теннисистка с 1992 года, которая повесила больше 20 баранок в двух сезонах подряд. В 1991 и 1992 годах это сделали Штеффи Граф и Моника Селеш.

В группе В Итогового турнира WTA Свентек на данный момент занимает первое место. 1 ноября она сыграет с американкой Кори Гауфф.

Теннис
Ига Свентек
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