Сизикова и Аояма пробились во второй раунд турнира в Нюрнберге

Пара Сюко Аояма/Яна Сизикова (Япония/Россия) вышла во второй раунд турнира WTA в Нюрнберге (Германия). В первом раунде они обыграли дуэт Паула Каня/Ксения Кнолл (Польша/Швейцария) - 7:6(10:8), 7:5.

В следующем раунде соперницами Аоямы и Сизиковой станут Ракель Атаво (США) и Катарина Среботник (Словения).

Нюрнберг (Германия)

Турнир WTA NURNBERGER Versicherungscup 2019

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Сюко Аояма/Яна Сизикова (Япония/Россия) - Паула Каня/Ксения Кнолл (Польша/Швейцария) - 7:6(10:8), 7:5