Сизикова и Аояма пробились во второй раунд турнира в Нюрнберге

Пара Сюко Аояма/Яна Сизикова (Япония/Россия) вышла во второй раунд турнира WTA в Нюрнберге (Германия). В первом раунде они обыграли дуэт Паула Каня/Ксения Кнолл (Польша/Швейцария) - 7:6(10:8), 7:5.
В следующем раунде соперницами Аоямы и Сизиковой станут Ракель Атаво (США) и Катарина Среботник (Словения).
Нюрнберг (Германия)
Турнир WTA NURNBERGER Versicherungscup 2019
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Сюко Аояма/Яна Сизикова (Япония/Россия) - Паула Каня/Ксения Кнолл (Польша/Швейцария) - 7:6(10:8), 7:5
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