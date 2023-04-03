Грачева поднялась на 8 строчек в Чемпионской гонке WTA

Россиянка Варвара Грачева поднялась на 8 мест в Чемпионской гонке WTA и теперь занимает 20-ю строчку.

В топ-3 списка без изменений. Лидер — Арина Соболенко. В тройке — Елена Рыбакина и Ига Свентек.

Россиянка Вероника Кудерметова занимает 16-е место, Людмила Самсонова — 21-е, Дарья Касаткина — на 23-м месте, Анастасия Потапова — на 24-м.

Обновленный список Чемпионской гонки WTA:

1.Арина Соболенко (Белоруссия) — 3310

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 2561

3. Ига Свентек (Польша) — 1810

4. Джессика Пегула (США) — 1515

5. Белинда Бенчич (Швейцария) — 1420

6. Барбора Крейчикова (Чехия) — 1371

7. Коко Гауфф (США) — 1185

8. Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1051

9. Каролин Гарсия (Франция) — 991

10. Магда Линетт (Польша) — 937

16. Вероника Кудерметова (Россия) — 706

20. Варвара Грачева (Россия) — 558

21. Людмила Самсонова (Россия) — 547

23. Дарья Касаткина (Россия) — 537

24. Анастасия Потапова (Россия) — 531