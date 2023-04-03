Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 08:20

Грачева поднялась на 8 строчек в Чемпионской гонке WTA

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянка Варвара Грачева поднялась на 8 мест в Чемпионской гонке WTA и теперь занимает 20-ю строчку.

В топ-3 списка без изменений. Лидер — Арина Соболенко. В тройке — Елена Рыбакина и Ига Свентек.

Россиянка Вероника Кудерметова занимает 16-е место, Людмила Самсонова — 21-е, Дарья Касаткина — на 23-м месте, Анастасия Потапова — на 24-м.

Обновленный список Чемпионской гонки WTA:

1.Арина Соболенко (Белоруссия) — 3310

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 2561

3. Ига Свентек (Польша) — 1810

4. Джессика Пегула (США) — 1515

5. Белинда Бенчич (Швейцария) — 1420

6. Барбора Крейчикова (Чехия) — 1371

7. Коко Гауфф (США) — 1185

8. Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1051

9. Каролин Гарсия (Франция) — 991

10. Магда Линетт (Польша) — 937

16. Вероника Кудерметова (Россия) — 706

20. Варвара Грачева (Россия) — 558

21. Людмила Самсонова (Россия) — 547

23. Дарья Касаткина (Россия) — 537

24. Анастасия Потапова (Россия) — 531

Теннис
Анастасия Потапова
Варвара Грачева
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Людмила Самсонова
0
Читайте также
Российская шпажистка Муртазаева о поддержке иностранных соперников: «Говорят, что скучают»
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Число пострадавших при взрыве Петербурге возросло до 30
УПЦ сообщила о госпитализации одного из глумившихся над певчей лавры
Политолог назвал взрыв в Петербурге отвлечением внимания от событий на Украине
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гауфф и Пегула выиграли турнир в Майами в парном разряде
Новости
RSS RSS
Все новости