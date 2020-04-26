Marca: теннисный сезон не возобновится до августа

Теннисный сезон не возобновится раньше 3 августа, утверждает Marca. На данный момент руководители рассматривают продление вынужденной паузы на вторую половну июля. Из-за пандемии коронавируса теннисные матчи были отменены до 13 июля.

Под угрозой остается проведение турнира в Вашингтоне, намеченного на 2-9 августа, а также мужского турнира в Торонто (10-16 августа).

По данным Worldometers, в мире выявлено 2 945 317 случаев заражения коронавирусом, 203 970 человек умерли, 842 577 вылечились.