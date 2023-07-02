Уимблдон 2023: фавориты турнира у женщин

С 3 по 15 июля пройдет женский турнир одиночного разряда Уимблдон-2023.

Главным фаворитом турнира букмекеры считают польскую теннисистку Игу Свентек. Коэффициент на ее победу составляет 3,80. Второе место занимает Елена Рыбакина из Казахстана, которая выиграла Уимблдон в 2022 году. Коэффициент на победу Рыбакиной — 5,50. Белоруска Арина Соболенко идет третьей в списке с коэффициентом 6,00.

Считается, что среди россиянок шансы на победу выше всех у Дарьи Касаткиной (коэффициент 30,00). Следом идут Вероника Кудерметова (35,00), Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Людмила Самсонова (все трое — 50,00), Анастасия Потапова (200,00), Камилла Рахимова и Анна Блинкова (обе — 500,00).

Матчи Уимблдона пройдут на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Общий призовой фонд турнира составит 44,7 миллиона фунтов стерлингов.

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