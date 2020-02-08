Шварцман и Джере сыграют в полуфинале турнира в Кордобе

Серб Ласло Джере обыграл аргентинца Хуана Игнасио Лондеро в 1/4 финала турнира в Кордобе. За выход в финал он поборется с другим аргентинцем Диего Шварцманом, который переиграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа.

Кордоба (Аргентина)

Турнир ATP Cordoba Open

Призовой фонд 532 695 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ласло Джере (Сербия, 4) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина, 8) — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5)

Диего Шварцман (Аргентина, 1) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 5) — 6:0, 7:6 (7:0)