Рууд обыграл Циципаса и стал победителем турнира в Барселоне
Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале турнира в Барселоне — 7:5, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 31 минуту.
Циципас сделал 3 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету Рууда 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
Норвежец впервые в карьере завоевал титул категории ATP-500.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 782 960 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 7:5, 6:3
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