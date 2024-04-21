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Сегодня, 18:55

Рууд обыграл Циципаса и стал победителем турнира в Барселоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Каспер Рууд.
Фото Reuters

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале турнира в Барселоне — 7:5, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

Циципас сделал 3 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету Рууда 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Норвежец впервые в карьере завоевал титул категории ATP-500.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 782 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 7:5, 6:3

Теннис
Каспер Рууд
Стефанос Циципас
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