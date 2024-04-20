Циципас и Рууд сыграют во втором финале за последние две недели

Греческий теннисист Стефанос Циципас в трех сетах победил серба Душана Лайовича в полуфинале турнира в Барселоне.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась победой грека со счетом 5:7, 6:4, 6:2.

Циципас поборется за трофей в Барселоне с норвежцем Каспером Руудом, который ранее одолел аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (7:6 (8:6), 6:4). 14 апреля теннисисты встречались в финале «мастерса» в Монте-Карло. Тогда чемпионом турнира стал Циципас.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 782 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Душан Лайович (Сербия) — 5:7, 6:4, 6:2