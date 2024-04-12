Хачанов верит в возвращение Медведева на вершину рейтинга ATP

Третья ракетка России Карен Хачанов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру ответил на вопросы о своих отношениях с другими лидерами нашего тенниса — Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым.

Накануне Хачанов обыграл Медведева в третьем круге грунтового турнира «Мастерс» в Монте-Карло — 6:3, 7:5. В пятницу Карена ждет четвертьфинал против Стефаноса Циципаса из Греции.

— Сможет ли, по-вашему, Медведев угнаться за Карлосом Алькарасом и Янником Синнером? — вопрос Хачанову.

— Даня был первой ракеткой мира пару лет назад, он добился этого пика в рейтинге. Поэтому, конечно, все шансы сделать это снова у него есть.

— Каких вещей вам и Андрею Рублеву пока не хватило, чтобы добиться таких же результатов в карьере, как у Даниила Медведева?

— Еще не вечер! И Андрей, и я к этому стремимся, работаем, прикладываем все усилия. Могу только сказать, что время покажет, к чему они приведут.

— Как так получилось, что у вас сложилась с ними такая крепкая дружба в таком индивидуальном виде спорта? Что вас объединяет помимо тенниса, а в чем вы разные?

— Мы все разные — по характеру, темпераменту, игре. Но мы — одного поколения. Росли, играли вместе. Основное, что нас объединяет, — это, конечно, теннис. Хотя мне кажется, что со временем, с взрослением, каждый немножко обосновывается в своей жизни, обрастает своими друзьями, своей компанией.

Это нормальная ситуация, когда со временем все чуть-чуть обособились. Как вы правильно заметили, это индивидуальный вид спорта. Все хотят добиться максимальных высот. Но мы занимаемся одним делом и видимся почти каждую неделю. В общем, совмещаем дружбу и стремление к своим целям как можем.

— Как бы вы охарактеризовали одним эпитетом каждого из них двоих и самого себя?

— Даня — необычный. Андрей — серьезный. Я — веселый.