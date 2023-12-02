Руне: «На бумаге невозможно победить Джоковича, но в реальной жизни может произойти что угодно»

Датский теннисист Хольгер Руне рассказал, с каким настроем выходит на матчи против победителя 24 турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

«Думаю, что когда выхожу на корт, я твердо верю в свои способности и в то, что я могу там сделать. Я уважаю своего соперника, но никогда не буду бояться. Кроме того, мне кажется, что все думают: «Попробуй, сыграй с парнем, у которого 24 титула «Большого шлема». Но если бы я об этом думал, я бы уже проиграл матч. Я не могу позволить себе эти мысли, потому что на бумаге невозможно победить Джоковича, но в реальной жизни может произойти что угодно. Так что мне просто нужно оставаться там и воспользоваться своим шансом. Мы знаем, что он лучший, но даже лучшего можно победить. Вот что я говорю себе», — сказал Руне.

20-летний Руне является победителем четырех турниров ATP в одиночном разряде, а также победителем одного юниорского турнира «Большого шлема». Теннисист завершил гол на 8-м месте в мировом рейтинге. На данный момент он тренируется под руководством бывшей первой ракетки мира Бориса Беккера, который также сотрудничал с Джоковичем.