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Сегодня, 16:06

Тарпищев: «Карацев сменил тренера. Это неправильно, сейчас он шатается»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с тренером Аслана Карацева.

«Карацев сменил тренера. Считаю, это абсолютно неправильно. Сейчас он шатается, нет постоянного тренера. У него был тренер Яцык, думаю, еще есть шанс вернуться. Если не вернется — пропадет», — сказал Тарпищев «СЭ».

Карацев завершил сезон-2023 на 35-й строчке в мировом рейтинге. 30-летний россиянин является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в миксте, финалистом одного турнира «Большого шлема» в миксте, а также победителем четырех турниров ATP.

Теннис
Аслан Карацев
Шамиль Тарпищев
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