Рублев проиграл чеху Меншику в четвертьфинале турнира в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Дохе (Катар).

В четвертьфинале россиянин, который является первым «сеяным» турнира, уступил чеху Якубу Меншику в двух сетах — 4:6, 6:7 (6:8).

В полуфинале Меншик встретится с победителем матча Уго Умбер (Франция, 3) — Гаэль Монфис (Франция, WC).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 395 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Якуб Меншик (Чехия) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 6:4, 7:6 (8:6)