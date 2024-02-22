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22 февраля, 19:46

Рублев проиграл чеху Меншику в четвертьфинале турнира в Дохе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Дохе (Катар).

В четвертьфинале россиянин, который является первым «сеяным» турнира, уступил чеху Якубу Меншику в двух сетах — 4:6, 6:7 (6:8).

В полуфинале Меншик встретится с победителем матча Уго Умбер (Франция, 3) — Гаэль Монфис (Франция, WC).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 395 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Якуб Меншик (Чехия) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 6:4, 7:6 (8:6)

Теннис
Андрей Рублев
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