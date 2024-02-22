Рублев проиграл чеху Меншику в четвертьфинале турнира в Дохе
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Дохе (Катар).
В четвертьфинале россиянин, который является первым «сеяным» турнира, уступил чеху Якубу Меншику в двух сетах — 4:6, 6:7 (6:8).
В полуфинале Меншик встретится с победителем матча Уго Умбер (Франция, 3) — Гаэль Монфис (Франция, WC).
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 395 875 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Якуб Меншик (Чехия) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 6:4, 7:6 (8:6)
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