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22 февраля, 19:38

Медведев прокомментировал начало сотрудничества с Жилем Симоном

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему начал сотрудничать с экс шестой ракеткой мира Жилем Симоном.

39-летний француз завершил карьеру в 2023 году.

«Он является дополнением к нашей команде. Он поможет двигаться вперед, выигрывать титулы и поможет мне стать сильнее. Жиль — очень умный теннисист. Я ожидаю, что он поможет улучшить мою игру, особенно мои не самые сильные стороны. Пока все идет хорошо», — приводит слова Медведева Tennis Majors.

19 февраля россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру третье место в обновленном рейтинге ATP. Теперь Медведев занимает четвертую позицию.

Теннис
Даниил Медведев
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