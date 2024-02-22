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22 февраля, 20:08

Хачанов поприветствовал Кака на трибунах после выхода в полуфинал турнира в Дохе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов поприветствовал бывшего футболиста «Реала» и сборной Бразилии Кака на трибунах в ходе турнира в Дохе.

27-летний россиянин 22 февраля вышел в полуфинал турнира в Дохе. Его соперник по четвертьфиналу финн Эмиль Руусувуори снялся с матча после трех проигранных геймов.

Во время послематчевого интервью на корте Хачанов обратил внимание на Кака, который находился на трибунах.

«Хотел бы встретиться с одним особенным игроком, сидящим вон там. Hala Madrid! Я болельщик «Реала» и хотел бы передать ему привет», — сказал Хачанов, а бразилец в ответ помахал ему рукой.

В полуфинале турнира в Дохе Хачанов сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным.

Кака
Теннис
Футбол
Карен Хачанов
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