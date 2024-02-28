Рублев обыграл Казо и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Артура Казо во втором круге турнира в Дубае — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 18 минут.
Россиянин в этой встрече семь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Казо 16 эйсов и две двойные ошибки.
В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем пары Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Себастьян Корда (США).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 941 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 2) — Артур Казо (Франция, Q) — 6:4, 6:4
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