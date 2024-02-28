Рублев обыграл Казо и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Артура Казо во втором круге турнира в Дубае — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 18 минут.

Россиянин в этой встрече семь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Казо 16 эйсов и две двойные ошибки.

В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем пары Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Себастьян Корда (США).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 941 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Артур Казо (Франция, Q) — 6:4, 6:4