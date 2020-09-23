Рублев обыграл Пола во втором раунде турнира в Гамбурге
16:49
В первом раунде турнира АТР в Гамбурге (Германия) российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Томми Пола (6:1, 3:6, 6:2).
Матч продолжался один час и 38 минут. В следующем раунде россиянин сыграет с победителем пары Роберто Баутиста Агут (Испания) — Доминик Кепфер (Германия).
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 062 520 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 5) — Томми Пол (США, Q) — 6:1, 3:6, 6:2
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