Рублев обыграл Пола во втором раунде турнира в Гамбурге

В первом раунде турнира АТР в Гамбурге (Германия) российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Томми Пола (6:1, 3:6, 6:2).

Матч продолжался один час и 38 минут. В следующем раунде россиянин сыграет с победителем пары Роберто Баутиста Агут (Испания) — Доминик Кепфер (Германия).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 062 520 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Томми Пол (США, Q) — 6:1, 3:6, 6:2