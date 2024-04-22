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Сегодня, 13:30

Российские теннисисты узнали соперников на «мастерсе» в Мадриде

Руслан Минаев
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Состоялась жеребьевка турнира серии ATP 1000 в Мадриде.

Среди россиян в основной сетке «мастерса» выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Павел Котов.

Медведев начнет турнир со второго круга и встретится с победителем матча Крис О`Коннелл (Австралия) — Маттео Арнальди (Италия). Рублев сыграет против победителя матча между Дэниэлом Эвансом (Великобритания) и победителем квалификации. Хачанов встретится с лучшим в матче между Дани Галан (Колумбия) и квалифайером.

Сафиуллин в первом круге сыграет с бразильцем Тиаго Сейбот Уайлдом, Карацев — с венгром Фабианом Марожаном, а Котов — с победителем квалификации.

Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Павел Котов
Роман Сафиуллин
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