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Джокович стал обладателем спортивного «Оскара»

Виктория Кравченко
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович стал обладателем спортивного «Оскара». Он был признан спортсменом 2023 года по версии Laureus. Для теннисиста это пятая награда в данной номинации.

Полузащитница «Барселоны» Айтана Бонманти признана спортсменкой года. Хавбек «Реала» Джуд Беллингем получил награду «Прорыв года».

Спортивная гимнастка Симона Байлз стала обладательницей премии — «Возвращение года».

Женская сборная Испании по футболу была названа лучшей командой года по версии Laureus.

20 апреля Джокович снялся с «мастерса» в Мадриде.

Новак Джокович
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