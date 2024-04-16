Надаль вышел во второй круг турнира в Барселоне, победив в первом матче после возвращения

Испанец Рафаэль Надаль победил итальянца Флавио Коболли в первом круге турнира серии ATP 500 в Барселоне — 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 25 минут.

Надаль допустил за игру 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. У Коболли — 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейк-пойнта.

Надаль провел первый матч с января 2024-го. Ранее он снялся с «мастерса» в Монте-Карло из-за проблем со спиной. Испанец провел на грунте первый матч за 681 день.

Во втором круге 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 782 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания) — Флавио Коболли (Италия) — 6:2, 6:3