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Сегодня, 19:13

Россиянин Гахов проиграл в первом круге турнира в Мюнхене

Руслан Минаев
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Россиянин Иван Гахов проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандсюлпу в первом круге турнира в Мюнхене — 4:6, 6:2, 3:6.

Матч длился 2 часа 43 минуты. Гахов сделал за игру 2 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. У ван де Зандсюлпа — 2 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 21.

89-я ракетка мира во втором круге встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Иван Гахов (Россия, Q) — 6:4, 2:6, 6:3

Теннис
Иван Гахов
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