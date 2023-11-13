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Сегодня, 19:18

Отец Федерера признался, что восхищается игрой Шелтона

Алина Савинова
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Роберт Федерер, отец 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, назвал американца Бена Шелтона своим новым любимым игроком.

«За ним просто очень приятно наблюдать. Я его большой поклонник. Он мой новый фаворит», — сказал Роберт Федерер.

Шелтон является победителем одного турнира ATP в одиночном разряде. В октябре он выиграл соревнование в Токио, одержав в финале победу над россиянином Асланом Карацевым.

На данный момент 21-летний американец является 17-й ракеткой мира.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Roger_Federer/139890/roger-federer-s-father-robert-drops-major-praise-on-ben-shelton/
Теннис
Роджер Федерер
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