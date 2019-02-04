Надаль не стал комментировать информацию о предстоящей свадьбе

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль отказался комментировать слухи о предстоящей свадьбе. Ранее сообщалось, что испанец женится на своей девушке Хиске Марии Перелло. Пара встречается с 2005 года.

- Вы хотите спросить меня о свадьбе? Я понимаю, что вы просто выполняете свою работу, но я ничего не скажу, - приводит Diario Mallorca слова Надаля. - Эта ситуация очень беспокоит меня. Я никогда не сообщал о своей свадьбе и не буду делать это сейчас.

Напомним, что по данным издания Hola, свадьба состоится осенью 2019 года на Мальорке, родине Надаля. Пара тайно обручилась в мае прошлого года в Риме.