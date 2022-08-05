Медведев — о победе над Беранкисом: «Против таких игроков иногда не нужно делать ничего особого»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в четвертьфинале в Лос-Кабосе над литовцем Ричардасом Беранкисом (6:2, 6:2).

«Матч очень отличался от первого. Соперник играет намного более агрессивно. Если честно, против таких игроков иногда не нужно делать ничего особого — только хорошо подавать, держать мяч в корте. У меня это получилось, и он многовато ошибался. Этого хватило. Мне нравится играть на харде, и пока что все идет отлично. Конечно, чем дальше, тем сложнее будут матчи, сложнее соперники, тем больше давления. Но мы это любим», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В полуфинале турнира Медведев сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем.