Чесноков: «Калинской будет сложно выиграть Гауфф. Коко — фаворит этого матча»

Бывший теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала турнира WTA в Дубае, в котором сыграют Анна Калинская и Коко Гауфф.

«Если говорить о Гауфф, то я думаю, что самые тяжелые времена в этом турнире для нее прошли, поэтому Калинской будет сложно выиграть. Калинская сейчас находится в хорошей форме, думаю, она не даст себя легко обыграть, так что матч пройдет в борьбе, но Гауфф, на мой взгляд, все равно фаворит», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Матч Калинской и Гауфф состоится в четверг, 22 февраля, и начнется в 19.30 (мск).

В предыдущем раунде россиянка обыграла Елену Остапенко из Латвии. Представительница США победила чешку Каролину Плишкову.