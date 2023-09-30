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Сегодня, 14:13

Медведев: «Мечта стать первой ракеткой мира жива»

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какое место он надеется занять в рейтинге по итогам сезона.

«Где бы я не выступал, я всегда стремлюсь стать чемпионом, поэтому мечта стать первой ракеткой мира жива. Но я знаю, что сейчас я очень далеко от этого, и я должен попытаться финишировать в топ-2 и оставаться там, чтобы иметь возможность побороться за первую строчку в начале 2024 года», — приводит Tennis365 слова Медведева.

Также он предположил, кто завершит этот год в статусе первой ракетки мира.

«Я не думаю, что Новак сыграет слишком много турниров, поэтому логика подсказывает, что Карлосу придется завершить год в статусе первой ракетки мира. Я приложу максимум усилий во всех турнирах, в которых буду участвовать», — добавил россиянин.

На данный момент рейтинг АТР возглавляет сербский теннисист Новак Джокович, имея в активе 11795 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас с 8535 очками. Медведев расположился на третьей строчке (7280 очков).

Источник: https://www.tennis365.com/tennis-news/daniil-medvedev-predicts-no-1-sets-target-carlos-alcaraz-novak-djokovic
Теннис
Даниил Медведев
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