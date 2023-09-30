Рублев в трех сетах проиграл Умберу во втором круге турнира в Пекине

Российский теннисист Андрей Рублев в трех сетах проиграл французу Уго Умберу во втором круге турнира ATP 500 в Пекине.

Матч завершился со счетом 7:5, 3:6, 6:7 (3:7). Спортсмены провели на корте 2 часа 50 минут.

6-я ракетка мира Рублев 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. На счету 36-й ракетки мира Умбера 11 эйсов, 1 двойная и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В четвертьфинале турнира 25-летний француз сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Уго Умбер (Франция) — 7:5, 3:6, 6:7 (3:7)