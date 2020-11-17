Медведев обыграл Зверева в матче Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев в матче Итогового турнира ATP обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:3, 6:4.

Встреча длилась 1 час 29 минут. Россиянин сделал четыре эйса и совершил две двойные ошибки. Немец трижды подал навылет и сделал семь двойных ошибок.

Медведев вместе с сербом Новаком Джоковичем делит первое место в группе A, Зверев и аргентинец Диего Шварцман пока без побед.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Токио 1970

Даниил Медведев (Россия, 4) — Александр Зверев (Германия, 5) — 6:3, 6:4