Медведев обыграл Зверева в матче Итогового турнира ATP
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Российский теннисист Даниил Медведев в матче Итогового турнира ATP обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:3, 6:4.
Встреча длилась 1 час 29 минут. Россиянин сделал четыре эйса и совершил две двойные ошибки. Немец трижды подал навылет и сделал семь двойных ошибок.
Медведев вместе с сербом Новаком Джоковичем делит первое место в группе A, Зверев и аргентинец Диего Шварцман пока без побед.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 5 700 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Токио 1970
Даниил Медведев (Россия, 4) — Александр Зверев (Германия, 5) — 6:3, 6:4