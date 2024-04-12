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Сегодня, 13:35

Хачанов проиграл Циципасу в четвертьфинале «мастерса» в Монте-Карло

Руслан Минаев
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Россиянин Карен Хачанов проиграл греку Стефаносу Циципасу в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло — 4:6, 2:6.

Матч длился 1 час 23 минуты.

Хачанов сделал за игру 1 эйс, допустил 1 двойную ошибки и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. У Циципаса — 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Циципас вышел в полуфинал «мастерса» и встретится с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 7) — Янник Синнер (Италия, 2).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 12) — Карен Хачанов (Россия, 15) — 6:4, 6:2

Теннис
Карен Хачанов
Стефанос Циципас
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